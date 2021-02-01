Москва, , 15:02 — REGNUM Закономерности развития любой системы предполагают ее распад. Общественные структуры не исключение, и, предполагая неизбежный социально-экономический упадок США, трудно ошибиться, особенно когда подобный прогноз в качестве ограничения по времени имеет бесконечность, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Гегемония США в своих основных характеристиках начала складываться после Второй мировой войны и основывалась на абсолютном экономическом и политическом превосходстве в капиталистической мировой системе, когда ни одна из стран рыночной экономики (включая Великобританию) не могла претендовать на первенство.

После распада Советского Союза биполярный мир превратился в историю и стремление США к абсолютному доминированию, которое до недавнего времени не встречало серьезного сопротивления.

Однако в последнее десятилетие произошли существенные изменения, поколебавшие незыблемые позиции США в качестве мирового лидера. Конечно, американская экономика по-прежнему №1 в мире. В 2020 году ВВП США приблизился к 21 триллиону долларов, опережая Китай и другие развитые страны. Доллар по-прежнему главная расчетная мировая валюта, несмотря на временную утрату этой позиции в пользу евро.

Эпидемия коронавируса ввергла мировое сообщество в пучину глубокого социально-экономического кризиса. Это привело к обострению ряда проблем и в Штатах. Следует учитывать, что США — это страна развитой рыночной экономики с отлаженной системой государственного регулирования.

Сложившийся механизм выработки стимулов развития (будь то «новый курс Рузвельта», «рейганомика» или нынешняя программа Джо Байдена) неизменно позволял американскому обществу успешно справляться с трудностями циклического характера.

Гибкость экономической структуры, открытость внешним инвестициям и статус доллара обеспечат длительное сохранение Соединенным Штатам лидерства в мировой экономической системе и значительного влияния в сфере мировой политики.

Поколебать лидерство США (тем самым ускорив предполагаемый упадок) может только возникновение нового полюса силы. Если в структуре мирового политического влияния США неуклонно теряют свои позиции благодаря последовательной внешнеполитической деятельности России, то в сфере экономики вызов уже давно брошен социалистическим Китаем.

В структуре мирового товарооборота Поднебесная уже опережает Америку. Однако закрытость экономики для внешних инвестиций и ограниченное использование юаня в мировых расчетах вряд ли позволят КНР в ближайшее время занять равнозначное США место в мировой экономической системе», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США ожидает упадок по сценарию распада Британской империи, заявил декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун в интервью журналу Spiegel.

Читайте также: Доля доллара в международных расчетах продолжит падать — экономист