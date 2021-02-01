Джакарта, , 14:58 — REGNUM Управляющий Банка Индонезии Перри Варджийо изложил стратегии для содействия восстановлению экономики в 2021 году, сообщает Antara.

По словам управляющего, центральный банк продолжит поддерживать низкие процентные ставки и терять ликвидность до тех пор, пока не появятся признаки давления на инфляцию.

Банкам также будет предложено поддерживать восстановление финансирования в приоритетных секторах.

В секторе платежных систем Банк Индонезии будет стремиться формировать всеобъемлющую экономическую и финансовую экосистемы.

Банк также пересмотрит политику ценообразования по кредитным картам.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская авиакомпания Sriwijaya Air предоставляет бесплатные экспресс-тесты на выявление антигена SARS-CoV-2 на ряде рейсов, чтобы повторно стимулировать интерес общественности к полетам на самолетах.

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