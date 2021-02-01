Вашингтон, , 14:34 — REGNUM После того, как пришедшие за спиной Демократической партии к власти в США транснациональные корпорации перекроят американское общество, они возьмутся за всё человечество. Уже в ближайшие 2−3 года можно будет увидеть попытки агрессивно расширить собственные правила и принципы на все политическое и экономическое пространство, подконтрольное Западу сегодня.

К таким выводам пришли эксперты Института РУССТРАТ в презентованном накануне докладе «Великая перезагрузка: Covid-19 как новая точка отсчёта в «эволюции» земной цивилизации». Как отметила директор Института, депутат Госдумы РФ Елена Панина, традиционная картина мира, которая сложилась за последние 40 лет, сейчас окончательно устарела. Ошибочным является мнение, что стоит мировой медицине справиться с последствиями пандемии COVID-19, человечество сможет вернуться к благодатным временам стабильного роста начала 2000-х годов.

Как напомнила парламентарий, сражение между демократами и республиканцами было сражением между финансовой и промышленной экономиками. Прошедшие события показали, что финансисты — транснациональные корпорации, прочно укрепились у власти в Соединенных Штатах. Ещё недавно предприниматели извлекали прибыль из чего-то материального: добываемого сырья или производимых товаров, теперь формула деньги-товар-деньги может окончательно потерять свою среднюю составляющую — деньги будут производить исключительно из денег.

Это станет крахом для существующей экономики, как минимум на западе. Финансовые концерны будут стремиться ослабить государства как институты и получить официальный статус корпоративной экстерриториальности.

То, что начало этому уже положено, можно было видеть на примере социальных сетей Дональда Трампа. При официальном запрете на цензуру в США никто не может помешать монопольным владельцам соцсетей открыто цензурировать контент и даже запрещать действующему президенту общаться с избирателями с помощью корпоративного продукта, резюмировала Елена Панина.