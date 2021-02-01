Москва, , 14:28 — REGNUM Изучение денежных потоков приводит к пониманию того, как и куда люди будут тратить капиталы, во что они верят, куда предпочитают инвестировать собственные и чужие накопления, заявила корреспонденту ИА REGNUM независимый трейдер на ММВБ и срочном рынке FORTS, инвестор, директор онлайн школы, автор курса «Ювелирный трейдинг» Татьяна Шевцова.

Первая цифра значительно превышает вторую в 18,8 раза. «Если смотреть на цифры, то оборот торгуемых средств на Фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль на Московской бирже приблизительно 339 млрд руб., а оборот по Фьючерсному контракту на курс евро-российский рубль — 18 млрд руб .

Если смотреть на техническую картину, евро за 2020 год вырос на 21,2% (если рассматривать период от минимальных значений цены до максимальных), а доллар — на 17,4%.

Это, скорее всего, действительно является подтверждением данных Bloomberg о том, что в 2020 году евро стал наиболее используемой валютой для глобальных платежей и впервые с февраля 2013 года обогнал доллар по популярности в международных расчетах.

Думаю, что ближайшие несколько десятилетий в США все еще будет аккумулировано много богатства. Россия, Китай, Европа, Иран, Венесуэла обладают большим экономическим влиянием, но в Америке есть невероятная система, которая работает и приносит свои плоды.

Как сообщало ИА REGNUM, американские экономические санкции могут негативно сказаться на роли доллара в мировой экономике, говорится в обзоре исследовательской службы Конгресса США.

Читайте также: Аналитики назвали негативные последствия санкций США для доллара