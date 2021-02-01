Москва, , 14:49 — REGNUM Объём банковских кредитов российскому бизнесу увеличился в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин 1 февраля на совещании о ситуации в банковской сфере в режиме видеоконференции.

«В целом в кризисный период объемы банковского кредитования экономики не только не сократились, а напротив, выросли примерно на 11% за год», — сказал Путин.

Антикризисные меры, в том числе программы поддержки кредитования, могут быть только временными, срок их действия ограничен, отметил он. Путин назвал важным переход к относительно низким ставкам по кредитам.

Банковская система России, также заявил он, сыграла очень важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса.

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