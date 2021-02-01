Москва, , 14:22 — REGNUM Только за январь 2021 года совокупное состояние богатейших граждан России увеличилось на $1,37 млрд.

Диего Ривера. Ночь бедных. Ночь богатых (фрагмент). 1928

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Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, на основании которых РИА Новости осуществило подсчёты, всего в списке из 500 богатейших людей мира значатся 23 российских бизнесмена.

Так, на первом месте в рейтинге оказался один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. За первый месяц года он разбогател на $704 млн. Его состояние выросло до $30,7 млрд. за ним идёт совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. На сегодня его состояние оценивается в $24,4 млрд, учитывая потери в январе в размере $403 млн. Тройку богатейших российских бизнесменов замыкает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. С начала текущего года его капитал вырос на $358 млн, до $24,2 млрд.

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Также в десятку состоятельных людей России вошли основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием $22,1 млрд (-$994 млн), Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») — $21 млрд (-$69 млн), Роман Абрамович (Evraz) — $18,3 млрд (-$126 млн), Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК) — $18,1 млрд (+$25,4 млн), Вагит Алекперов («Лукойл») —$18 млрд (+$672 млн), Геннадий Тимченко («НОВАТЭК», «Сибур») — $16,5 млрд (-$145 млн) и основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг — $16,2 млрд (+$126 млн).

Как сообщало иа, в январе в рейтинге наиболее богатых людей планеты по версии журнала Forbes лснователь американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опустился на второе место, а на первую вновь поднялся основатель американской комании Amazon Джефф Безос.

По данным издания, состояние Маска, потерявшего за день $13,5 млрд, составляет $176,2 млрд.