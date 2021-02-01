Киев, , 14:26 — REGNUM В настоящее время Украина снова начала импортировать электрическую энергию из России, мощность данных поставок составляет примерно 200 МВт*ч. Это следует из данных, которые обнародованы 1 февраля на сайте компании-оператора энергосистемы страны «Укрэнерго».

"Россия: экспорт 0 МВт*ч, импорт 200 МВт*ч», — сообщает «Укрэнерго».

При этом, по данным, обнародованным на платформе Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии, 1 февраля подана заявка на импорт из России электрической энергии мощностью от 100 МВт*ч до 200 МВт*ч. В то же время, представители украинской компании не уточняют, кто является поставщиком электричества из РФ.

Напомним, осень 2019 года Украина спустя четыре года снова стала импортировать электроэнергию из России, однако в апреле 2020 года Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг прекратила на время пандемии прекратила поставки электроэнергии из РФ и Белоруссии.

Затем, 16 декабря 2020 года, данное постановление было отменено.