Сеул, , 16:13 — REGNUM В январе 2021 года на фондовом рынке Южной Кореи частные инвесторы приобрели акции южнокорейских компаний на сумму 25,8 трлн вон (~$23,06 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской биржи.

Согласно опубликованным данным, данный показатель соответствует 40% от общего объёма частных инвестиций в 2020 году.

Известно, что 19,5 трлн вон (~$17,4 млрд) пришлись на инвестиции южнокорейских частных организаций и учреждений, а 5,9 трлн вон (~$5,2 млрд) — на частные инвестиции из-за рубежа.

Отмечается, что 12,6 трлн вон (~$11,2 млрд) было потрачено частными инвесторами на акции Samsung, 1,06 трлн вон (~$947 млн) — на акции Hyundai Mobis, 940,1 млрд вон (~$840,4 млн) — на акции Hyundai Motor, 918,8 млрд вон (~$821,4 млн) — на акции SK Hynix, 817,9 млрд вон (~$731,2 млн) — на акции KIA Motors.