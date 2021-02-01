Оренбург, 1 февраля 2021, 14:19 — REGNUM В Оренбургской области общий объем долга за электроэнергию физических и юридических лиц превысил 3,1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном филиале «ЭнергосбыТ Плюс».
Энергетики уведомили должников об ограничении подачи электричества. Среди должников более 4600 физлиц (сумма долга — 726 млн рублей) и 800 юридических.
В компании подчеркнули, что при сложной финансовой ситуации клиенты могут оформить рассрочку погашения задолженности, а не доводить ситуацию с неплатежами до крайних мер. Для этого следует обратиться в офисы «ЭнергосбыТ Плюс».
Напомним, 1 января 2021 года закончилось действие моратория (постановление правительства РФ
Читайте ранее в этом сюжете: Долги оренбуржцев перед энергетиками составили более 5 млрд рублей