Оренбург, 1 февраля 2021, 14:19 — REGNUM В Оренбургской области общий объем долга за электроэнергию физических и юридических лиц превысил 3,1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном филиале «ЭнергосбыТ Плюс».

Квитанции на оплату ЖКХ
Квитанции на оплату ЖКХ
Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Энергетики уведомили должников об ограничении подачи электричества. Среди должников более 4600 физлиц (сумма долга — 726 млн рублей) и 800 юридических.

В компании подчеркнули, что при сложной финансовой ситуации клиенты могут оформить рассрочку погашения задолженности, а не доводить ситуацию с неплатежами до крайних мер. Для этого следует обратиться в офисы «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, 1 января 2021 года закончилось действие моратория (постановление правительства РФ от 02.04.2020 № 424), накладывающего временный запрет на законодательные санкции, в том числе ограничение подачи коммунальной услуги.

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