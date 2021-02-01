Оренбург, , 14:19 — REGNUM В Оренбургской области общий объем долга за электроэнергию физических и юридических лиц превысил 3,1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном филиале «ЭнергосбыТ Плюс».

Квитанции на оплату ЖКХ Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Энергетики уведомили должников об ограничении подачи электричества. Среди должников более 4600 физлиц (сумма долга — 726 млн рублей) и 800 юридических.

В компании подчеркнули, что при сложной финансовой ситуации клиенты могут оформить рассрочку погашения задолженности, а не доводить ситуацию с неплатежами до крайних мер. Для этого следует обратиться в офисы «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, 1 января 2021 года закончилось действие моратория (постановление правительства РФ от 02.04.2020 № 424), накладывающего временный запрет на законодательные санкции, в том числе ограничение подачи коммунальной услуги.

Читайте ранее в этом сюжете: Долги оренбуржцев перед энергетиками составили более 5 млрд рублей