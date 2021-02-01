Москва, , 14:14 — REGNUM Автопроизводитель KIA в России приступил к продажам спецверсии кроссовера Sportage. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Называется новая версия кроссовера Black Edition. Эта модель выделяется чёрными элементами на кузове. Авто имеет комплектацию Prestige и укомплектовано двигателями на 2.0 и 2.4 л. Также доступна версия в комплектации Premium с мотором 2.4 и приводом 4×4. Стоимость таких автомобилей составляет 2 124 900 и 2 444 900 рублей соответственно.

Внешне спецверсия выделяется оригинальной радиаторной решёткой с ячейками в виде сот. Сама решётка обрамлена чёрной глянцевой окантовкой. Также автомобиль имеет чёрные накладки на бамперах, такого же цвета молдинги по бокам, а также рейлинги на крыше, окрашенные в чёрный цвет.

На европейском рынке такие модели продаются с декабря 2020 года.

Ранее калининградская компания «Автотор» запустила производство модернизированного фастбэка KIA Stinger, который оснащён доработанным комплексом безопасности ADAS (электронная система, помогающая водителю управлять автомобилем и парковаться), а также более продвинутой информационно-развлекательной системой.

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