Уфа, , 15:49 — REGNUM Внешнеторговый оборот Башкирии в январе-ноябре 2020 году уменьшился на 25,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 1 февраля сообщила председатель государственного комитета республики по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргарита Болычева на оперативном совещании в правительстве региона.

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По ее словам, в этот период внешнеторговый оборот Башкирии составил 3,3 млрд долларов США. При этом специалисты зафиксировали рост доли несырьевого неэнергетического экспорта в общем объёме экспорта республики. Этот показатель вырос до 61%, что намного выше среднероссийского уровня (47,3%).

Болычева отметила, что несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку Башкирия развивает внешнюю торговлю. Так, в прошлом году существенно увеличился внешнеторговый оборот с Азербайджаном, Мексикой, Узбекистаном, Турцией, Латвией, Бельгией. Также были налажены контакты с Саудовской Аравией, Марокко, Гондурасом, Уругваем, Эквадором, Иорданией.

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