Москва, , 13:40 — REGNUM Нефть сохраняет в целости устоявшийся за предыдущие две недели коридор. По эталонному апрельскому фьючерсу марки Brent, ядро этого довольно прочно смотрящегося сейчас диапазона — от $55 до $56.50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«За десять дней отклонения от этого ядра диапазона были лишь дважды, и незначительные: 22 января до отметки $54.48 и 1 февраля ночью, в самом начале азиатской сессии, но лишь до $54,60 за баррель.

После этого в обоих случаях цены быстро вернулись в район выше $55,50, то есть фактически в самую середину всё того же диапазона. Недалеко от этой отметки они неспеша и колеблются в ходе европейских торгов, пока без явной тенденции к дальнейшей слабости или к укреплению.

Такая устойчивость нефтяных цен даже вызывает уже немного удивление: ведь многие другие биржевые активы колеблются в эти дни куда заметнее.

Например, промышленный индекс Доу-Джонса успел «прогуляться» за последние две торговых сессии четверга и пятницы в обе стороны с разбросом от 29 850 до 30 950 пунктов, а сегодня в ночь опускался синхронно с азиатской коррекцией вплоть до уровня почти 29 650 пунктов, хотя к полудню и вновь поднялся выше 30 000.

Цены на золото практически ежедневно успевают совершить два-три быстрых движения в обе стороны с широким для золота разбросом от $1840 до $1875 за унцию.

Поводом для этой быстрой смены направлений по разным рыночным инструментам служит так называемый GameStop синдром: влияет продолжающийся торговый флешмоб группы мелких инвесторов через соцсети, когда они работают против больших хедж-фондов, накачивания капитализацией на сотни процентов едва ли не случайно выбранные второстепенные компании.

Это уже стало предметом разбирательств американского биржевого регулятора и даже темой обсуждения для конгрессменов, торги спорными бумагами то прекращались, то опять частично возобновлялись. И эти неожиданно возникшие риски заставляют управляющих фондов то и дело понемногу перетряхивать свои инвестиционные портфели.

Как видно, этот эффект слегка коснулся акций даже крупных компаний вроде Apple, Microsoft или Facebook, которые моментами необычно дешевели после выхода весьма хорошей отчётности.

В какой-то мере, эта ситуация затрагивает и валютный рынок, и цены на серебро, золото. Но в этих комбинациях хедж-фондов нефть пока что остаётся сторонним и спокойным наблюдателем, не реагируя заметно и на привычные конкретно для рынка нефти факторы: вроде еженедельных сводок об изменениях в объёме запасов, или шагов администрации Байдена, способных сдержать сланцевую добычу.

Стабильности цен способствует и сигнал от компании Chevron: её финансовый директор заявил Bloomberg TV, что Chevron поставил на паузу свои планы наращивания добычи в Пермском сланцевом бассейне, «не желая расходовать капитал на увеличение поставок на и без того заполненный рынок», — считает эксперт.

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