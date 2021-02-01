Мадрид, , 13:27 — REGNUM Автомобили марки SEAT стали самыми продаваемыми на испанском авторынке в 2020 году. Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

В прошлом году реализация автомобилей SEAT в Испании сократилась в годовом сравнении на 38,6%, до 68 721 экземпляра.

Вторую строчку заняла немецкая марка Volkswagen, чьи продажи также «просели» на 29,2%, до 66 817 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Peugeot. Продажи французской компании в Испании в прошлом году сократились на 32,9%. Всего было продано 65 697 автомобилей Peugeot.

Четвертое и пятое места заняли соответственно Toyota (57 580 ед., — 19,7%) и Renault (56 138 ед., — 35%).

Напомним, всего в Испании в 2020 было продано 851 211 автомобилей — на 32,3% меньше, чем в 2019 году.

Читайте также: В Испании создали ретрородстер на базе Mazda MX-5 ND