Ташкент, , 13:18 — REGNUM По итогам января 2021 года уровень инфляции в Узбекистане составил 1%, сообщили 1 февраля в государственном комитете республики по статистике.

Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,2%, непродовольственные товары — на 0,5%, услуги — на 1,4%. В годовом выражении инфляция составила 11,6%.

Фрукты и орехи подорожали на 3,2%, овощи, клубнеплоды и зернобобовые — на 2,3%. В госкомстате отметили, что рост цен связан с сезонными факторами.

Стоимость гречихи за год выросла на 50%, яиц, растительного масла и баранины — на 30%, говядины — 20%, молока — на 18%, муки — на 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года уровень инфляции в Узбекистане составил 11,1%. Продовольственные товары подорожали на 15,3%, непродовольственные товары — на 8,8%, услуги — на 7,1%.

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