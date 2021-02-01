Нижний Новгород, , 13:05 — REGNUM Задолженность по стимулирующим выплатам в отношении 130 работников ФГКУ «422 ВГ» (военный госпиталь) погашена в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.

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Уточняется, что долг образовался за период с июня по ноябрь, сумма задолженности составила около 9 млн рублей.

«Рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности», — отметили в инспекции.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о задержке выплат врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом в военном госпитале Нижнего Новгорода, прозвучал в ходе большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Это учреждение находится в ведении Министерства обороны РФ, уточнил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

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В Миноброны РФ, в свою очередь, заверили, что держат на постоянном контроле вопрос выплат врачам госпиталя, прокомментировал губернатор Глеб Никитин.

«Действительно, были единичные технические проблемы с доведением средств за 4-й квартал, ‑ и сейчас они решены. Все средства доведены до учреждения», — говорил глава области.