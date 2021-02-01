Москва, , 13:01 — REGNUM Не стоит объяснять снижение роли доллара в международных расчётах исключительно санкциями, введенными США против ряда стран, в первую очередь России, Ирана и Венесуэлы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков

«Всё-таки США далеко не ключевой торговый партнёр для России, да и общая доля этих стран в американской торговле довольно скромна.

Нужно заметить, что страны ЕС тоже ввели санкции против России, при этом взаимная торговля их с Россией куда значительнее, чем у США, тем не менее доля евро в международных расчетах растет даже в ситуации глобальной просадки.

Гораздо важнее то, что США продолжают ускоренно наращивать внешний долг — при Трампе верхняя планка заимствований, каждый год служившая поводом для торга в Конгрессе, была устранена, и нет оснований считать, что демократы вернут этот инструмент.

В то же время США активно ухудшали условия взаимной торговли для своих крупнейших партнеров, таких как Китай, ЕС, Канада и Мексика. Естественно, им пришлось активно искать для своих товаров иные рынки сбыта.

В то же время для самих эмитентов евро, фунта, юаня и канадского доллара рост роли этих валют в международной торговле несет не только выгоды, но и риски.

Все они стремятся ослабить свои валюты для стимуляции экспорта, но делать это параллельно с ростом спроса на их деньги довольно сложно.

Впрочем, доклад в Конгрессе, видимо, означает, что новые власти начнут отыгрывать назад меры, предпринятые прежними администрациями.

Этого требует, кроме прочего, новое увеличение госрасходов на социальные выплаты, взять деньги для которого можно только из новых заимствований», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сенате США указали на возможные негативные последствия американских санкций для доллара.

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