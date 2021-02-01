Москва, , 12:59 — REGNUM Пандемия коронавируса в РФ определила рост спроса на мебель и предметы интерьера, но по мере возвращения людей в офисы темпы роста этого спроса будут снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявила руководитель департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала информацию о том, что в 2020 году спрос на мебель и предметы интерьера в РФ увеличился почти на 50%.

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"Переход на дистанционный формат работы привел к тому, что люди стали обращать больше внимания на комфортность работы у себя дома, — сказала Солянникова. — И соответственно стали меняться пожелания и тренды в дизайне интерьеров. Люди стали по-другому смотреть на инфраструктуру, которая позволяет не просто комфортно жить, но комфортно работать. Причем в условиях, когда вся семья рядом. Но я не думаю, что это длительный тренд. Люди сейчас выходят на работу. Большая часть людей вернется в офисы».

Поэтому, как полагает Солянникова, рост спрос на предметы интерьера, конечно, сохранится, но он будет не таким, как сейчас.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ может подорожать мебель из-за роста стоимости морских грузоперевозок.

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