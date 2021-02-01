Махачкала, , 12:58 — REGNUM В течение 2020 года в Дагестане произошел резкий рост численности безработных граждан. По данным Дагестанстата, всего на 1 января 2021 года зарегистрировано 106,4 тыс. безработных. При этом рост по сравнению с предыдущим годом составил 5,2 раза.

Напомним, ранее, орган статистики Дагестана сообщал, что по итогам второго квартала 2020 года уровень безработицы составил 17,4%. Из более чем 1,22 млн трудоспособных жителей Дагестана старше 16 лет безработными числились 211,8 тыс. человек.

По итогам трех летних месяцев 2020 года в Дагестане уровень безработицы составил 16,1%. Рост безработицы связали с пандемией коронавируса. Он вырос на 4,4% по сравнению с прошлым годом.

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