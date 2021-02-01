Оренбург, , 12:53 — REGNUM Управлением строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга подало в суд иски с требованием взыскать с компании «Дорстрой — Уфа» более 2,6 млн рублей.

Согласно опубликованной на сайте Арбитражного суда Оренбургской области информации, 29 января от чиновников принято к рассмотрению 11 исков. Сумма финансовых требований варьируется от 2 641 рубля до 1 567 125 рублей, а общий объем превышает 2,6 млн рублей.

Напомним, компания в 2020 году выполняла ремонт дорог (на ул. Туркестанская, Комсомольская, Аксакова и Правды) в Оренбурге. Впоследствии мэрия заявила, что подрядчик не рассчитал свои силы. На помощь организации бросили силы других компаний.

Как сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге», компания «Дорстрой-Уфа» не рассчиталась с субподрядчиками.

Затянувшийся ремонт дорог и его результаты вызвали широкий резонанс. В ряде случаев улицы остались без благоустроенных тротуаров.

Читайте также: В Оренбурге в суд направлено дело о срыве ремонта дороги

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге во время снегопада асфальтировали тротуары