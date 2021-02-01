Пенза, , 12:55 — REGNUM Аграриям в Пензенской области на поддержку сельхозпроизводств по отдельным отраслям растениеводства и животноводства в 2021 году направят 455,9 млн рублей федеральных субсидий. Соответствующее соглашение заключил Минсельхоз РФ с правительством Пензенской области.

В рамках соглашения 40 млн рублей федеральных средств направят на возмещение части затрат на посев элитных семян; 55,3 млн рублей и 22 млн рублей — на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельхозстрахования в области растениеводства и в области животноводства соответственно.

Федеральные средства в объеме 101,1 млн рублей предоставят аграриям на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ. На поддержку племенного животноводства — 55 млн рублей, еще 182,6 млн рублей — на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенскую область на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2021−2023 годы будет направлено 197,6 млн рублей федеральных средств.

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