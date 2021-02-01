Париж, , 13:04 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в интервью телеканалу RTL, что владельцы тех кафе и ресторанов, которые открываются, несмотря на антикоронавирусные ограничения, потеряют доступ к выплатам из национальных фондов солидарности.

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Министр уточнил, что владельцы заведений, совершившие нарушение впервые, не будут получать выплаты в течение одного месяца, в то время как в случае рецидива они будут лишены поддержки навсегда.

«Владельцам ресторанов сейчас очень тяжело как с экономической, так и с моральной точки зрения. Но это не дает им права нарушать правила, санитарные правила», — пояснил Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января во Франции арестовали владельца ресторана Le Poppies в центре города Ницца Кристофа Уильсона, открывшего заведение 27 января, несмотря на все антикоронавирусные ограничения.

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