Москва, , 12:43 — REGNUM Пока статусу доллара США как резервной валюты ничего не угрожает, вес России и стран СНГ, а также Ирана и Венесуэлы в глобальной экономике не очень велик, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Однако тренд не в пользу США. И создал его экс-президент Дональд Трамп своей бездумной санкционной политикой. При Байдене экономическая линия должна быть более разумной.

Вместе с тем, есть точка зрения, что в итоге доллар США потеряет свой статус, и мир распадется на несколько валютных зон. Например, США введут единую валюту для США, Канады и Мексики.

Будет это или нет — сказать сложно. К миру доллара все привыкли. И до Трампа он устраивал всех. В эпоху перемен жить непросто», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, страны, против которых США ввели экономические санкции, снижают долю доллара в торговых межгосударственных расчетах.

Это ослабляет лидерство доллара в мировой экономике, сообщается в обзоре исследовательской службы конгресса США.

В первую очередь это касается расчетов России, Ирана и Венесуэлы с торговыми партнерами из Европы, Америки и Азии. Вместо доллара все чаще используется евро, юань, а в странах ЕАЭС, БРИКС — рубль и местные валюты.

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