Москва, 1 февраля 2021, 12:43 — REGNUM Пока статусу доллара США как резервной валюты ничего не угрожает, вес России и стран СНГ, а также Ирана и Венесуэлы в глобальной экономике не очень велик, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Как сообщало ИА REGNUM, страны, против которых США ввели экономические санкции, снижают долю доллара в торговых межгосударственных расчетах.
Это ослабляет лидерство доллара в мировой экономике, сообщается в обзоре исследовательской службы конгресса США.
В первую очередь это касается расчетов России, Ирана и Венесуэлы с торговыми партнерами из Европы, Америки и Азии. Вместо доллара все чаще используется евро, юань, а в странах ЕАЭС, БРИКС — рубль и местные валюты.
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