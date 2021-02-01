Элиста, , 12:38 — REGNUM В Республике Калмыкия ликвидировали грунтовые разрывы и открыли автомобильное движение по участку федеральной трассы Р-215 Астрахань — Махачкала. Двухполосную транспортную артерию довели до II и III технических категорий.

«Значимость этой трассы неоценима для всех: как для Калмыкии, так и соседних регионов. Она является частью транспортного коридора «Север — Юг», играет ключевую роль в обслуживании местных, межрегиональных и международных перевозок», — отметил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Ввод участка трассы позволит не только сократить время в пути между Астраханью и Махачкалой в полтора раза, но и даст мощный импульс для развития экономики, повысит транспортную доступность и уровень жизни, уверены власти.

В рамках реализации нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» на дорожном объекте созданы два путепровода, две разноуровневые транспортные развязки, построены скотопрогоны. Работы по развитию инфраструктуры будут продолжены.