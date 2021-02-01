Москва,
1 февраля 2021, 12:30 — REGNUM Ситуация в российском банковском секторе продолжает оставаться напряжённой, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман, комментируя заявление представителя Центробанка РФ.
«Именно послабления в отчётности и нормативах, реструктуризированные платежи по кредитам формально могут говорить об относительном благополучии.
Но в реальном положении дел кроется немало опасностей, связанных с отложенными финансовыми проблемами заёмщиков, которые во многих случаях не могут восстановить свою платёжеспособность.
Этому не способствует и крайне низкие темпы повышения доходов бизнеса и населения. Опасность представляет и медленная вакцинация, слабое восстановление деловой активности.
В данном случае пессимизм S&P представляется более реалистичным, чем оптимизм самого ЦБ России. Преждевременное снятие послаблений регулятора может ввергнуть многие российские банки в дополнительные сложности.
Ведь если в целом по системе банков ситуация и выглядит относительно спокойной, то для десятков кредитных учреждений она не такая обнадёживающая.
В случае отмены послаблений их показатели не станут укладываться в прежние, «доковидные» нормативы. Досоздание резервов в таких случаях способно значимо понизить бухгалтерскую прибыль многих банков. А для ряда из них такие действия означают уход в убыточность», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк РФ готовится отменить послабления банкам, которые были введены в пандемию коронавируса.
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