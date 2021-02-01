Тольятти, Самарская область, , 12:31 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых автомобилей Lada на вторичном авторынке России по итогам 2020 года составили специалисты портала «Автостат Инфо».

Возглавляет этот рейтинг Lada 2114. Перепродажи этой модели в России составили за отчетный период 124 174 экземпляра. Это на 9% меньше, чем в 2019 году.

На втором месте — седан Lada 2107. Этот автомобиль с пробегом за период с января по декабрь 2020 года приобрели 118 434 жителя России — на 12% больше в годовом сравнении. Третье место в этом рейтинге занимает Lada 2170 «Приора», продажи которой сократились на 4%.

Четвертое место заняла Lada 2190 Granta, чья реализация выросла на вторичном авторынке в 2020 году на 12%, до 94 469 экземпляров. Замыкает топ-5 внедорожник Lada 2121 Niva. Продажи этой модели примерно соответствуют реализации 2019 года. За год дилерам отечественной марки удалось продать 90 893 экземпляра Niva.

Всего в прошлом году на вторичном авторынке России было реализовано 2 267 211 автомобилей Lada с пробегом, что на 4,7% меньше по сравнению с 2019 годом.

Напомним, в 2020 году в России был продан 451 автомобиль Lada Vesta Sport, а в 2019 году модель разошлась тиражом в 742 экземпляра.

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