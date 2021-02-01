Пекин, , 12:27 — REGNUM Китайская компания Xiaomi подала иск в суд округа Колумбия против министерства финансов и министерства обороны Соединённых Штатов, сообщается на сайте компании.

«Компания Xiaomi подала иск в суд округа Колумбия в отношении министерства обороны и министерства финансов США 29 января 2021 года», — говорится в сообщении.

В Xiaomi уточнили, что решение о её включении в список «Коммунистических военных компаний Китая» было некорректным и лишило компанию возможности проведения должной правовой процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января правительство США внесло Xiaomi и ряд других китайских компаний в «чёрный список», закрыв эти компании для американских инвесторов.

В правительстве США заявили, что санкции в отношении китайских компаний были введены из-за подозрений в связях с Коммунистической партией Китая и Вооружёнными силами КНР.

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