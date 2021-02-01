Бишкек, , 12:13 — REGNUM «Мы ищем возможности применить механизм обмена внешнего долга Киргизии на охрану окружающей среды, климатические и другие меры», — заявил и. о. министра финансов Кыялбек Мукашев на встрече с представителями Программы развития ООН.

По его словам, министерство финансов намерено включиться в мировую систему решения проблем загрязнения окружающей среды и климата.

Читайте также: Бишкек признали городом с самым грязным воздухом в мире

Также высокопоставленный киргизский чиновник пожаловался представителям ПРООН на то, что Киргизия испытывает экономический кризис из-за пандемии коронавируса.

«Это привело к снижению доходов бюджета. В итоге ужесточаются бюджетные ограничения, которые обязательно повлияют на способность киргизского правительства реализовать меры по достижению целей устойчивого развития», — посетовал Мукашев.

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2020 года размер государственного внешнего долга Киргизии достиг $4 млрд 218,4 млн (свыше 314,3 млрд рублей) или более 61% ВВП страны.

Читайте также: В 2021 году дефицит бюджета Киргизии может достигнуть 33,9 млрд рублей