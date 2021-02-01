Москва, , 12:14 — REGNUM По итогам 2020 года российские автолюбители приобрели 20 033 новых автомобиля Mazda CX-5, что на 11% меньше, чем год назад. Об этом сообщается в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В АЕБ отметили, что CX-5 в прошлом году вошел в топ-25 самых покупаемых новых автомобилей в России. Также это авто стало самым продаваемым в модельном ряду марки.

На втором месте по продажам среди машин японского автопроизводителя находится бизнес-седан Mazda6. Его дилерам в 2020 году удалось реализовать в количестве 4645 единиц. Это на 12% меньше, чем было продано в 2019 году. Далее в модельном рейтинге идёт семиместный кроссовер Mazda CX-9 с результатом 1329 проданных авто. Здесь продажи снизились на 27%.

На четвёртом месте данного списка хэтчбек Mazda3, чьи продажи в России прекратились в сентябре прошлого года. Эту модель российские дилеры реализовали в количестве 385 экземпляров.

В общей сложности в прошлом году российские дилеры продали 26 392 новых автомобиля компании Mazda — на 14% меньше, чем год назад.

Ранее компания Mazda представила модернизированный кроссовер Mazda CX-5 для рынка Европы. Автопроизводители заменили базовый «движок» на турбированный силовой агрегат рабочим объёмом 2,2 литра производительностью 184 л. с.

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