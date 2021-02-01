Москва, , 12:11 — REGNUM По итогам работы российских банков в 2020 году можно сделать вывод, что банковский сектор будет чувствовать себя уверенно даже при отмене послаблений, введенных из-за коронавируса. Об этом заявил директор департамента обеспечения банковского надзора Центробанка РФ Александр Данилов, пишут «Ведомости».

Регулятор считает, что кредитные организации обладают достаточным запасом прочности, и оценивает перспективы банков «со сдержанным оптимизмом». Прекращение поддержки банков РФ планируется на июль 2021 года.

Данилов полагает, что в текущей ситуации это не будет критичным для банковского сектора. По данным ЦБ, чистая прибыль российских банков по итогам 2020 года составила 1,6 трлн руб. Ожидается, что в 2021 году прибыль превысит 1 трлн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, банки стали чаще отказывать гражданам РФ в кредитах, так как в 2020 году резко выросли риски их невозврата.

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