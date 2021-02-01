Нур-Султан, 1 февраля 2021, 12:05 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров планирует посетить Казахстан с официальным визитом. Об этом сообщили 1 февраля в пресс-службе казахстанского лидера.
По инициативе киргизской стороны между президентами Казахстана и Киргизии Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым состоялся телефонный разговор.
Собеседники рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне. Киргизский лидер также поблагодарил Токаева за поздравление с избранием на пост главы государства.
Ранее заместитель председателя правительства Киргизии Равшан Сабиров заявил, что Садыр Жапаров планирует совершить свой первый зарубежный визит в Россию.
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