Москва, , 11:56 — REGNUM По итогам 2020 году московскими дилерами самую большую выручку удалось получить с продажи новых Mercedes-Benz GLE-Класса. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

В общей сложности в Москве было реализовано 2310 внедорожников Mercedes-Benz GLE-Класса на сумму 13,6 млрд рублей.

На втором месте в рейтинге самых доходных автомобилей разместилась модель BMW X5. За год автодилеры в столице реализовали 2255 таких авто, получив за них около 12 млрд рублей. Тройку рейтинга замыкает ещё один «немец» — кроссовер Volkswagen Tiguan. Его московские автолюбители приобрели в количестве 5923 экземпляров на сумму 11,5 млрд рублей.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились BMW X7 (1596 ед.; 11 млрд рублей) и Mercedes-Benz G-Класса (800 ед.; 10,3 млрд рублей).

Напомним, в прошлом году самым доходным автомобилем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в РФ стала модель Hyundai Creta.

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