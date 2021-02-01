Москва, , 11:45 — REGNUM Отключение России от интернета крайне маловероятно, так как не нужно никому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который счел потенциально возможным отключение страны от глобальной сети.

Интернет-пользователь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это крайне маловероятно. Суверенного интернета нет ни в одной стране. На сегодняшний день это такая сложная интегрированная система, что если от интернета отключат Россию, то одновременно с этим придется отключить целый ряд соседних стран, — пояснил Зубец. — Многие как бы внутренние каналы связи на самом деле идут через внешние страны. И многие внешние каналы идут через Россию. Эта такая кровеносная система, выключить определенную часть которой просто невозможно. Кроме того, стимулировать создание в РФ суверенного интернета (как северокорейский) никто не будет. Отключение России от интернета — это фактически объявление войны. Со всеми вытекающими последствиями».

Также Зубец подчеркнул, что отключение РФ от интернета — это потеря доходов, в то время как сейчас гиганты западноевропейского бизнеса зарабатывают в РФ огромные деньги.

«И если американское правительство решит отключить РФ от интернета, то ему придется объяснять представителям своего крупного бизнеса, где их доходы и как их компенсировать, — сказал экономист. — Даже Китай, КНДР и Иран, которые считаются злейшими врагами США, не отключили от Сети. Интернет пережил уже тот этап роста, когда те или иные страны можно был отключать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин рассказал, готова ли РФ к отключению от интернета.

Читайте ранее в этом сюжете: «Идиотизм нарастает»: Делягин оценил риск отключения РФ от интернета

Читайте развитие сюжета: Эксперт объяснил, почему в РФ будет сложно создать автономный интернет