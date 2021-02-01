Москва, , 11:47 — REGNUM Огурцы, картофель и макароны заметнее всего подорожали у российских производителей в январе. Таковы данные Минсельхоза из системы мониторинга и прогнозирования продуктовой безопасности.

Так, 27 января огурцы у производителей стоили 107,3 рубля за 1 кг (+9,7% к цене 1 января), картофель — 16,5 рубля (+8,4%), помидоры — 108 рублей (+3,8%), морковь — 16,3 рубля (+3,2%), а макаронные изделия — 42,5 рубля (+6,6%).

Мясо птицы, свинина и баранина подорожали не более чем на 1,7%, гречневая крупа — на 1,8%. Яйца первой категории у производителей стали стоить 54,2 рубля (-7%), а второй — 48,9 рублей (-4,6%).

В Минсельхозе обстановку на продовольственном рынке считают стабильной. Оснований для скачков цен на продукты нет, хотя в январе заметнее всего подросли цены на овощи.

«Это носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года», — сообщили в ведомстве «Известиям». С марта ожидается постепенное снижение цен.

Читайте развитие сюжета: Бизнесмен объяснил, сможет ли искусственное мясо заменить натуральное