Чебоксары, , 11:19 — REGNUM В Чувашии в рамках туристической концепции планируется создать республиканское агентство по развитию туризма. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 1 февраля, заявил на планёрке в правительстве министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов.

Говоря о стратегии развития деятельности министерства, глава ведомства подчеркнул, что «развитие туризма в республике является одним из приоритетных направлений стратегического развития». По его словам, «в 2021 году будем активизироваться, создаётся институт развития туризма».

«Перед минэкономразвития Чувашии стоит задача в 2021 году утверждение концепции развития туризма до 2035 года, создание агентства по развитию туризма, гостеприимства и цифровизация туристической отрасли», — сказал Дмитрий Краснов.

Он также отметил, что в 2020 году в республике в рамках инвестиционного проекта «Туристический кластер «Чувашия — сердце Волги» завершились работы по реконструкции Красной площади и набережной у Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах. По итогам первого конкурса Ростуризма две туристические компании получили гранты на развитие внутреннего и въездного туризма. Также Чувашия вошла в число 15 пилотных регионов по реализации пилотного проекта Минпромторга России «Промышленный туризм».

Напомним, развитием туризма ранее занималось министерство спорта, затем эти функции было возложены на министерство культуры. В настоящее время за развитие туризма отвечает министерство экономики, где создан отдел развития внешних связей и туризма.