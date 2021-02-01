Москва, , 11:07 — REGNUM Нефть 29 января продолжила торговаться в привычном диапазоне, закрывшись в символическом плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«После очередной неудачной попытки тестирования уровня $56 за баррель, который сейчас выступает в качестве главной цели для быков, фьючерсы нефти марки Brent откатились в район $55.

На утренней сессии 1 февраля Brent дорожает в пределах горизонтального канала, испытывая на прочность промежуточный барьер $55,50.

В первый день февраля оптимизм в рядах нефтетрейдеров поддерживается за счет начала исполнения пересмотренных условий сделки ОПЕК+, согласно которым Саудовская Аравия возьмет на себя бремя сокращения добычи на 1 млн баррелей в день, что компенсирует негатив от наращивания производства Россией и Казахстаном.

Вместе с тем одобрение новых вакцин от фармацевтических компаний подогревает ожидания скорой победы над пандемией и восстановления экономической активности, а вместе с ней и оживление роста спроса на энергоносители.

Сдерживающим фактором выступает задержка поставок вакцин в отдельные регионы и дальнейший рост случаев заражения в ряде стран.

Локально более уверенному росту Brent препятствует увеличение числа активных буровых в США, а также промышленный PMI Китая, которая снизился в январе с 53 до 51,5», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть в феврале: шаткий баланс спроса и предложения