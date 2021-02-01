Уфа, , 11:15 — REGNUM Все социальные обязательства в 2020 году в Башкирии были исполнены в полном объеме. Об этом 1 февраля сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на совещании в республиканском правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

По его словам, в прошлом году в условиях пандемии и замедления роста экономики в большинстве регионов было зафиксировано сокращение доходов. В этих условиях было необходимо покрывать бюджетный дефицит. Руководство Башкирии было вынуждено скорректировать план поступлений собственных доходов в республиканский бюджет на 28 млрд рублей в сторону уменьшения.

«Мы профинансировали расходы за счет резервов и привлеченных в бюджет республики кредитов банков и гособлигаций в объёме 9 млрд рублей. Все социальные обязательства в Башкортостане в 2020 году исполнены в полной мере», — заявил он.

По словам министра финансов региона Лиры Игтисамовой, в прошлом году в консолидированный бюджет региона поступили около 165 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. При этом годовой план был исполнен на 101,3%. В 2020 году в местные бюджеты неналоговых и налоговых доходов (исключение составляет налог на доходы физических лиц по дополнительным нормативам) поступило 30 млрд рублей. Это на 300 млн рублей (или 1,2%) больше, чем в 2019 году.

«По дополнительным нормативам рост налоговых и неналоговых доходов обеспечили 26 муниципальных образований, снизили поступления 32 муниципальных района и 5 городских округов», — сообщила она.

Читайте ранее в этом сюжете: Бюджет Архангельска недополучил более полумиллиарда рублей