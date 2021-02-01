Москва, , 11:06 — REGNUM Ситуация на внутреннем рынке РФ не очень значительно зависит от стоимости морских грузоперевозок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал прогнозы о том, что в РФ могут подорожать некоторые виды товаров из-за возросшей стоимости морских перевозок.

«Дело в том, что главная компонента нашей инфляции — это произвол монополий, — сказал Делягин. — Иногда, как в ситуации с бензином, главным фактором является безумие власти, которая своими налоговыми маневрами делает убыточной переработку сырья в России. Ограничение произвола монополий дало бы нам выигрыш, на фоне которого любые скачки внешних цен окажутся демпфированы. Пока государство не исполняет своих обязанностей по борьбе со злоупотреблением монопольным положением, рост стоимости морских грузоперевозок может быть чувствительным и неприятным».

Как подчеркнул Делягин, свою роль сыграет и снижение объемов морских грузоперевозок.

«Экономический кризис никуда не денется. В классической экономике вслед за снижением объемов должны падать и цены, но мировая экономика тоже монополизирована, и поэтому я думаю, что снижение объемов будет сопровождаться ростом цен, — сказал Делягин. — Глобальная депрессия будет продолжаться. Соответственно объемы грузоперевозок будут снижаться. Или по крайней мере не будут расти».

Напомним, что ранее РБК со ссылкой на мнение руководителей ряда компаний сообщило, что РФ может столкнуться с подорожанием ряда товаров из-за того, что морские грузоперевозки становятся все более дорогими.

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