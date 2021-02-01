Кострома, , 11:06 — REGNUM Депутаты думы Костромы признали неизбежным повышение платы за проезд в общественном транспорте. Об этом со ссылкой на сайт заксобрания сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автобусы в Костроме Gradkostroma.ru

Напомним, ранее костромские перевозчики потребовали поднять плату за проезд с 20 до 28−40 рублей. По их мнению, сделать это необходимо из-за подорожания топлива и услуг по ремонту транспорта и существенного снижения пассажиропотока (снижение в 2020 году на 40% по сравнению с 2019 годом — информация управления городского пассажирского транспорта — ИА REGNUM). Документ с обоснованием тарифа они направили в региональный департамент регулирования цен и тарифов.

Парламентарии пришли к выводу, что предельный тариф необходимо повысить. Вместе с тем, после повышения платы за проезд от перевозчиков ждут закупок комфортных автобусов и внятного графика работы без опозданий, чтобы костромичи смогли уехать домой после 22 часов вечера. По мнению депутата Евгения Масленникова, стоимость одной поездки в костромских автобусах и троллейбусах не должна превышать 25 рублей.

«Цена поездки не должна выходить за пределы 25 рублей, это и так повышение тарифа на 25%. И для того, чтобы заинтересовать наших граждан: 25 рублей — это для оплаты наличными, а по безналу — 24 рубля», — сказал Масленников.

С ним согласился депутат Максим Черствов, предложивший поэтапное повышение проезда с 23 до 25 и 28 рублей.

«Естественно, повышать надо. Но пандемия отразилась на материальном положении не только перевозчиков — сейчас всё дорожает — и сахар, и яйца — всё растёт. Поднимать цены на проезд нужно аккуратно, поэтапно», — сказал Максим Черствов.

«Мы, к сожалению, вынуждены признать, что повышать тариф надо. Вопрос — насколько, он самый волнующий», — согласился с коллегами заместитель главы Костромы Сергей Сергейчик.

Напомним, последний раз цены на проезд в общественном транспорте Костромы поднимали в декабре 2017 года. Большинство автобусных маршрутов в Костроме по муниципальным контрактам обслуживают частные организации. Троллейбусными перевозками в городе занимается муниципальное предприятие. В 2021 году у перевозчиков истекают контракты на обслуживание муниципальных маршрутов. Городские власти объявят новые аукционы, причём предпочтение в них отдадут частникам, «предложившим более комфортные и вместительные автобусы».

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