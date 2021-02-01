Ижевск, , 10:54 — REGNUM В Удмуртии в текущем году планируется отремонтировать и реконструировать более 200 км дорог. До настоящего момента 85% контрактов для проведения работ уже заключены, сообщает пресс-служба правительства республики.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году будет отремонтировано более 65 км дорожной сети Удмуртии — 28 объектов. Шесть участков региональных и межмуниципальных дорог, которые связывают между собой районные центры, 11 муниципальных дорог отремонтируют в Завьяловском районе, девять объектов улично-дорожной сети в Ижевске и две главные улицы в Сарапуле.

Кроме того, завершены 50% торгов на ремонт дорог по нацпроекту в 2022 году — это объекты в Завьяловском, Увинском, Якшур-Бодьинском и Сюмскинском районах.

В рамках региональной программы «Опорный план дорожной деятельности» будет отремонтировано 11 объектов общей протяженностью 43 км, где затруднен проезд в период распутицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в республике приняли последний участок дорог в Ижевске из основного перечня объектов, ремонт и реконструкция которых были запланированы в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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