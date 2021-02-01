Аддис-Абеба, , 10:57 — REGNUM Правительство Эфиопии планирует добиться реструктуризации своего суверенного долга. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя министерства финансов Эфиопии.

На вопрос, собирается ли Эфиопия добиваться реструктуризации долга в рамках G20, официальный представитель министерства финансов Семерета Севасью ответила: «Да, Эфиопия рассмотрит все доступные варианты урегулирования долга в соответствии с коммюнике G20, опубликованным в ноябре».

Страны G20 впервые договорились в ноябре 2020 г. о едином подходе к реструктуризации государственного долга, чтобы помочь облегчить финансовое напряжение некоторых развивающихся стран, столкнувшихся с риском дефолта из-за последствий пандемии.

Чад стал первой страной, официально запросившей реструктуризацию долга в соответствии с новыми предложениями.

Государственные облигации Эфиопии, подлежащие погашению в 2024 году, которые она выпустила еще в конце 2014 года, пережили самое большое за всю историю ежедневное падение. Они упали на 8,4 цента по отношению к доллару с примерно номинальной стоимости до чуть менее 92 центов.