Сеул, , 14:01 — REGNUM По прогнозам экспертов, в 2021 году экспорт товаров из Южной Кореи продемонстрирует тенденцию к восстановлению. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Федерации корейской промышленности (FKI).

Согласно опубликованным данным, эксперты ожидают рост показателя в стране на 7,4% в годовом исчислении.

Ожидается, что экспорт полупроводников из Южной Кореи вырастет на 10,2%, автомобилей — на 13,94, судов — на 109,8%.

Поставки товаров из Южной Кореи в Китай увеличатся на 29,4%, в США — на 27,5%, в Японию — на 9,8%, во Вьетнам — на 8,8%, на Тайвань — на 1%, в Индию — на 1%.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 686 представителей различных компаний страны, 88,2% респондентов предполагают, что мировая экономика восстановится в 2022 году, 45,1% — в первой половине 2022 года, 29,4% — во второй половине 2022 года, 13,7% — после 2022 года. Лишь 11,8% респондентов считают, что мировая экономика восстановится в текущем году.

Среди факторов, которые больше всего окажут влияние на торговую среду, респонденты выделили: пандемию коронавируса (49,8%), торговый спор между США и Китаем (22,2%).