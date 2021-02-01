Москва, , 10:29 — REGNUM К началу февраля цены на нефть Brent закрепились в узком диапазоне $54,50−56,50 за баррель. В ближайшее время стоимость сырья останется в этих же пределах, если новостной поток не преподнесет сюрпризов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Известно, что с февраля Россия и Казахстан внутри соглашения ОПЕК+ смогут нарастить добычу нефти на 75 тыс. баррелей в сутки. При этом львиная доля повышения коснется России (+65 тыс. баррелей), Казахстан сможет качать в день всего на 10 тыс. баррелей больше.

Общий объем добычи черного золота странами, входящими в состав ОПЕК, в феврале сохранится на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. На уровне ОПЕК+ общий суточный объем выкачки окажется на уровне 14,609 млн баррелей за счет РФ и РК.

Саудовская Аравия, к слову, сокращает в феврале объем добычи на 1 млн баррелей в сутки, чем способствует сохранению определенного равновесия на сырьевом рынке.

Шаткий баланс спроса и предложения — это плюс для цен на нефть. Минусом же является сохранение давления пандемии коронавируса в мире.

Численность заболеваний в ряде стран все ее динамично растет, некоторые государства удерживают режим локдауна в силе. Есть определенного рода «вакцинный оптимизм», но до фактов с этой стороны еще далеко.

Рынок нефти вяло реагирует на новости, например, о конфликте между США и Канадой из-за остановки проекта Keystone XL, и о плавном смещении фокуса интересов США в сторону возобновляемых источников энергии. Все это вопрос времени, причем длительного, а в моменте рынку точно есть, чем заняться.

В феврале нефть Brent может оставаться в рамках значений $54,50−56,50 за баррель, но не исключен рост волатильности, если спрос на энергоносители просядет.

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