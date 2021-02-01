Москва, , 10:24 — REGNUM В январе рублю сильно не повезло, особенно в третьей декаде месяца: к концу января российская национальная валюта упала на 2,7% по отношению к доллару и на 1,6% по отношению к евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Одновременно за месяц нефть Brent подорожала более чем на 9%, но «россиянин» не отреагировал на дорожающую нефть. Пожалуй, основной причиной ослабления рубля в январе стали сработавшие геополитические риски и угроза новых санкций коллективного Запада против России, в том числе вновь появились опасения санкций против российского госдолга.

Санкционные риски будут актуальны для курса рубля и в феврале, хотя они могут несколько ослабнуть после того, как США и Россия продлят договор СНВ-3, из которого ранее экс-президент Дональд Трамп намеревался вывести США.

А Джо Байден пока всё делает наоборот, значит, по этому вопросу очень вероятны и договорённости с Россией, которых будет трудно достичь, размахивая санкционной «дубиной». Так что есть шанс, что геополитические риски немного «отпустят» рубль в феврале.

Слабость мировой экономики, с учётом локдаунов в Европе и того, что пандемия коронавируса пока никуда не ушла, может негативно сказаться на нефтяном рынке, так как спрос на нефть прямо пропорционально зависит от экономической активности в мире.

Для рубля медленное восстановление мировой экономики — негативный фактор, и не только потому, что он будет давить на цену нефти, но ещё и потому, что у глобальных инвесторов будет снижаться аппетит к рисковым активам, и они будут перекладываться из активов развивающихся стран в доллар США.

12 февраля Банк России объявит решение по ключевой процентной ставке. Скорее всего, ключевая ставка сохранится на существующем уровне в 4,25%.

Реакция рубля на это решение может быть любой, так как это решение будет предсказуемым, а российская нацвалюта будет реагировать на характер сопроводительных комментариев ЦБ РФ.

Февраль для рубля ожидается очень волатильным. В феврале ожидается курс доллара к рублю в рамках 72−78 руб., а курс евро к рублю ждём в интервале 88−95 руб.

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