Томск, , 10:20 — REGNUM За год (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) в Томской области средние цены на лекарства выросли на 7,2%. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в Томскстате.

Значительнее всего выросли в цене йод (на 48,8%) и «Линекс» (на 33,3%). Ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) подорожала на 30,2%, корвалол — на 23,3%.

Напомним, в Томской области за год потребительские цены на товары и услуги в среднем выросли на 4,3%.

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