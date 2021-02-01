Уфа, , 10:23 — REGNUM Третий пакет мер поддержки бизнеса объемом 9,7 млрд рублей приняли в Башкирии. Об этом 1 февраля сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, этот пакет состоит из 66 мер поддержки предприятий. Так, в Башкирии намерены поддержать инвестиционную активность: 100 млн рублей планируют направить на возмещение процентов по кредитам в рамках приоритетных инвестпроектов и на компенсацию курсовой разницы.

Отмечается, что в республике планируют значительно расширить механизм по компенсации расходов на создание инженерной инфраструктуры под новые инвестиционные проекты. На эти цели планируется направить порядка 1,2 млрд рублей.

Назаров отметил, что одной из проблем привлечения инвестиций является отсутствие заранее поставленных на кадастровый учет лесных участков, поэтому в республике предусмотрели мероприятия по кадастровой подготовке таких участков для организации инвестиционных проектов.

Отмечается, что в Башкирии продлевают налоговые каникулы для малого бизнеса. При этом в регионе полностью обнулят ставку по единому сельскохозяйственному налогу.

Назаров отметил, что в регионе продолжат поддерживать предприятия агропромышленного комплекса в части закупки удобрений и субсидирования доходогенерирующих проектов, создаваемых сельскохозяйственными кооперативами.

«Наша цель — рост количества таких кооперативов и повышение глубины переработки сельхозпродукции. На эти цели предполагается направить 100 млн рублей», — сообщил он.

Отмечается, что в республике намерены также поддержать производителей соков и безалкогольных напитков. Так, государственное софинансирование смогут получить проекты до 5 млн рублей. На эти цели планируют направить около 30 млн рублей. На проекты в сфере туризма будет направлено порядка 200 млн рублей: на эти средства будут развивать геопарки, создавать кемпинги, этнодеревни, а также разрабатывать новые маршруты.

Назаров отметил, что с 1 февраля в республике начнут реализовывать проект «скорая экспортная помощь». Эксперты будут выезжать в районы и определить экспортную конкурентоспособность выпускаемой продукции, также организовать подготовку ее вывода на зарубежные рынки.

Также были представлены и другие меры поддержки бизнеса.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в прошлом году в Башкирии власти разработали и предоставили два пакета мер поддержки бизнеса: в первый пакет были включены 58 мер, во второй пакет вошли 37 мер. В результате меры поддержки получили порядка 59 тысяч субъектов бизнеса региона.

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