Чита, , 10:09 — REGNUM Забайкалье оказалась в числе лидеров по количеству заявлений на дальневосточный гектар. Как сообщает сегодня, 1 февраля, пресс-служба краевого правительства, среди субъектов Дальневосточного федерального округа регион занимает шестое место.

Всего на 1 февраля 2021 года в уполномоченные органы поступило порядка 9,5 тысячи заявлений. По результатам рассмотрения 3338 участков уже фактически предоставлены по договорам безвозмездного пользования; 1233 проекта договоров направлено заявителям для подписания; 965 граждан определись с видом деятельности и зарегистрировали изменения вида разрешенного использования предоставленных земельных участков.

По словам руководителя департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Сергея Быстрова, в регионе проявляется особый спрос на земельные участки, находящиеся в непосредственной близости от краевого центра.

«Кроме Читинского района интересными для заявителей являются Карымский, Нерчинский, Каларский, Забайкальский и Улётовский, количество заявлений в которых колеблется от 107 до 250. Несмотря на то, что освоение предоставленных земельных участков еще предстоит, уже сегодня можно сказать, что Забайкальский край, вступив в программу интеграции в Дальневосточный федеральный округ, получил возможность реализовать принципиально новую модель предоставления земельных участков», — отметил Сергей Быстров.

По его словам, теперь заявитель реализует свое право дистанционно, без непосредственного контакта со специалистами уполномоченных органов, с использованием электронного ресурса — федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый «дальневосточный гектар» в Забайкалье перешел в собственность в конце декабря 2020 г. Одной из первых на Дальнем Востоке полученную по программе осенью 2019 года землю оформила в собственность жительница села Смоленки Читинского района Татьяна Калапова. На участке был построен жилой дом.

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