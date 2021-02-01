Москва, , 09:59 — REGNUM В 2020 году, который оказался для большей части бизнеса трудным из-за коронавируса, китайский автопром показал рекордный рост на российском автомобильном рынке. Объем продаж легковых машин из Поднебесной за год вырос на 43,1%. Об этом ИА REGNUM заявили 1 февраля в компании Fresh Auto, специалисты которой провели исследование и выяснили, насколько востребованы китайские автмобили в регионах РФ.

Как оказалось, интерес к китайским авто есть как в продажах новых автомобилей, так и на вторичном рынке.

«Китайские автомобили за 15 лет присутствия на российском рынке смогли завоевать долю почти в 4% от всего объема продаж. Наибольшим спросом китайские автомобили пользуются в Иркутской области (здесь авто, произведенные в Китае, занимают 6,6% рынка), в Калининградской (6,2%), Владимирской (5,6%), Псковской (5,2%) и Астраханской (5,1%) областях. Уже несколько лет ниже 5,5% от общего числа продаж не опускается количество реализованных китайских автомобилей в Воронеже (5,4%), Волгограде (5,4%), Ростове (5,1%) и Краснодаре (5,3%)», — показали результаты исследования.

Как заявил ИА REGNUM руководитель дилерского направления Fresh Auto Денис Решетников, главными драйверами такого роста стали регулярное обновление модельного ряда и ставка на производство кроссоверов. «В 2020 году данный сегмент занял 49% продаж новых автомобилей, увеличив свой показатель по сравнению с прошлым годом на 4%. Поэтому самыми востребованными китайскими автомобилями в России стали представители именно моделей SUV — Chery Tiggo 4, Geely Emgrand X7», — отметил эксперт.

Он полагает, что в 2021 году спрос на китайские автомобили продолжит рост. «С каждым годом они совершенствуют уровень качества своих моделей, используя в их производстве высокотехнологическое оборудование, приглашая работать в свои автоконцерны специалистов из компаний с мировой известностью, продолжают локализировать производство в России, чтобы сохранять демократичные цены. Именно хорошее соотношение цены и качества у китайских автомобилей так привлекает их будущих владельцев. За приемлемую стоимость можно приобрести автомобиль, оснащенный практически всеми инновационными технологиями, за которые в европейских моделях пришлось бы заплатить вдвое больше. Помимо этого, автомобили из КНР отличаются надежностью, что подтверждают краш-тесты, проведенные в России, и европейский стандарт CA-TVS», — добавил Решетников.