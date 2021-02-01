Кампала, , 09:36 — REGNUM Уганда была признана самой коррумпированной страной в регионе Восточной Африки. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на ежегодный доклад Transparency International.

В 2020 году Уганда заняла 142 место из 180 стран мира в рейтинге восприятия коррупции.

Напомним, что в 2019 году Уганда заняла 137 место.

«В настоящее время, несмотря на то, что Уганда принимает меры по борьбе с распространением коронавируса, существуют подозрения в коррупции из-за отсутствия отчетности об использовании средств», — заявил представитель Transparency International в Уганде Питер Вандера.

По его словам, в 2020 году случаи коррупции в основном выявляли в сфере здравоохранения на фоне борьбы с пандемией коронавируса. Другие страны региона заняли более высокие строчки в рейтинге: Руанда — 49 место, Танзания — 94, Кения — 124.