Баку, , 09:34 — REGNUM В рамках третьего смягчения карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, с 1 февраля в Азербайджане открываются предприятия общепита.

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Ранее азербайджанское правительство выпустило постановление о снятии ограничений ресторанам и кафе на обслуживание клиентов с режимом работы с 06:00 (05:00 мск) до 00:00 (23:00 мск).

При этом до того в течение полутора месяцев предприятия общепита могли обслуживать граждан только на вынос.

В то же время, заведения общественного питания должны придерживаться строгих санитарных норм — расстояние между столами не менее двух метров и ношение защитных масок, как для гостей, так и для персонала, причем посетители могут их снять, только заняв свой столик.

Также с 1 февраля в Азербайджане возобновляется обучение в очном формате и на первом этапе занятия в школах снова начнутся для учащихся начальных классов (с первого по четвертый), а также для групп дошкольной подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 января в Азербайджане выявлено в общей сложности свыше 230,2 тыс. носителей коронавируса за все время пандемии.