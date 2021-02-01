Барнаул, , 09:32 — REGNUM Власти Алтайского края, где ежедневно выявляют порядка 200 новых носителей коронавируса, отчитались о ходе реализации кампании по бесплатной выдаче лекарственных препаратов пациентам с подозрением на COVID-19, находящимся на амбулаторном лечении. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, уже 15 781 человек получили такие комплекты лекарственных препаратов.

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Помимо этого, российское правительство определило дополнительную сумму средств для лечения пациентов на амбулаторном этапе: Алтайскому краю выделено более 12 миллионов рублей.

«Мы сейчас также формируем заявку и в ближайшее время будем приобретать дополнительное количество лекарственных препаратов для лечения этих больных», — пояснил региональный министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 788 человек, +99 за выходные дни) и ОРВИ (21 087 человек, +417 за выходные дни).

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